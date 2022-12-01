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البصرة.. إصابة 7 تلاميذ بجروح إثر سقوطهم من لعبة في مدينة الألعاب

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة عدد من التلاميذ، إثر سقوطهم من لعبة داخل مدينة للألعاب شمال محافظة البصرة أثناء تمتعهم بسفرة مدرسية.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "سبعة تلاميذ أصيبوا بجروح طفيفة، واحدة من بينها نُقلت الى المستشفى لتلاميذ نتيجة انقطاع سلسلة لأحدى اللعبات (البرج) ضمن مدينة العاب الملتقى في قضاء القرنة شمال البصرة".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية التربية محافظة الديوانية، إصابة 16 تلميذا إثر سقوطهم بمخزن مياه المجاري داخل إحدى المدارس في المحافظة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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