انت الان تتابع خبر بعدة طرق لبشرة جميلة ورطبة مع ماسك زيت الزيتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما يتعلق بالبشرة، بوسعكِ استخدام ماسك زيت الزيتون بطرق عدة، للحصول على بشرة جميلة ورطبة، ولترميم أي مشاكل تعانين منها في البشرة.

- ماسك زيت الزيتون والسكر للوجه

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة من السكر البني.



ادعكي برفق وخصوصاً أطراف الأنف والذقن والجبهة وعند منابت الشعر على الوجه لتقشير البشرة.

استخدمي أطراف الأصابع في هذا الدعك، ومن ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ فالبارد وجففيه برفق. الآن، اغمري الوجه بزيت الزيتون واتركيه على البشرة حتى تمتصه تماماً. أنتِ بهذا نظفتِ البشرة ومن ثم رطّبتها.

- ماسك زيت الزيتون والنعناع للبشرة

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من زيت النعناع واتركي المزيج على وجهكِ ما لا يقل عن نصف ساعة؛ إذ سيعمل على تنشيط الدورة الدموية في الوجه، كما سيساعد على الترطيب واللمعان.



- ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند للبشرة:امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ومن ثم افردي المزيج على وجهكِ، واتركيه ما لا يقل عن نصف ساعة؛ لضمان ترطيب مضاعف لبشرتكِ.

- ماسك زيت الزيتون والعسل للوجه:

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل النقي وافركي الوجه بهذا المزيج، ومن ثم اتركي الخليط على وجهكِ لما يقارب ثلث ساعة. اشطفي الوجه بالماء الدافئ فالبارد، ومن ثم ضعي طبقة غنية من زيت الزيتون للترطيب. ستجدين أن طبقة العسل والزيت نظّفت وجهكِ من القشور والوبر، ومن ثم فإن طبقة زيت الزيتون الصرفة منحت الوجه ترطيباً عالياً.

- ماسك زيت الزيتون والليمون:

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالمزيج مرتين يومياً. مرة صباحاً وأخرى قبل النوم، وداومي على استخدام هذا المزيج ما لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً، وسترين درجة التفتيح التي ستحظين بها. بوسعكِ تطبيق هذه الوصفة أيضاً على مناطق الاسوداد في الجسم مثل الركبتين والكوعين وتحت الإبطين أيضاً.

