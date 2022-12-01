انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية عن دور الديانة المسيحية: مواقف "شجاعة" في التصدي لقوى الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية توحيد الصفوف وتكاتف الجهود من أجل إرساء الأمن والاستقرار وحماية أسس التعايش السلمي بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "استقبل في قصر بغداد، بطريرك الكلدان في العراق والعالم نيافة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، أكّد رئيس الجمهورية "أهمية توحيد الصفوف وتكاتف الجهود من أجل إرساء الأمن والاستقرار وحماية أسس التعايش السلمي بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي"، مُشيراً إلى أن "وحدة العراقيين بجميع مكوناتهم هي الركيزة الأساسية لترسيخ المواطنة الحقيقية الداعمة للسلم الأهلي والمجتمعي".

وأشاد الرئيس بـ "المواقف الشجاعة لأبناء الديانة المسيحية في العراق وتضحياتهم في التصدي لقوى الإرهاب، وتمسكهم الصادق بهويتهم الوطنية"، مُبيناً دورهم التاريخي ومساهماتهم الفعالة في بناء العراق وإغناء الإرث الحضاري للبلاد".

بدوره، هنأ البطريرك ساكو، الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية"، مؤكداً "دعمه لجهود فخامته في تمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد من أجل ضمان الاستقرار والسلام".