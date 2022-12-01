انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال متهم اغتصب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات ضمن منطقة المدائن جنوب العاصمة"، مبينة: "تم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٣٩٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل ".وبشأن منفصل، أضافت، أن "مفارز أخرى نفذت إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، وسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدت البيانات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وأتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

