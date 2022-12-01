انت الان تتابع خبر دراسة علمية: تلوث الهواء يؤدي لولادة مليون جنين ميت سنوياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجدت الدراسة التي شملت 137 دولة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تحدث 98٪ من حالات الإملاص في العالم، أن حوالي نصف هذه الحالات مرتبطة بالتعرض لجزيئات التلوث التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون (PM2.5)، والتي ينتج معظمها من حرق الوقود الأحفوري.وفي حين أشارت دراسات سابقة إلى وجود علاقة محتملة بين تلوث الهواء وزيادة خطر ولادة جنين ميت، فإن هذه الدراسة التي قادتها جامعة بكين هي الأولى التي تقوم بإحصاء عدد الوفيات الصادم.

أشارت دراسات سابقة إلى وجود علاقة محتملة بين تلوث الهواء وزيادة خطر ولادة جنين ميت، إلا أن هذه الدراسة التي قادتها جامعة بكين هي الأولى التي تقوم بإحصاء عدد الوفيات الصادم.