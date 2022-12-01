بعد التوتر داخل الملعب.. ماذا قال ميسي عن حديثه مع ليفاندوفسكي؟

ورفض القائد السابق لبرشلونة مصافحة ليفاندوفسكي بعد احتكاك بين الاثنين خلال المباراة، بعدما تدخل قائد بولندا على ميسي في كرة مشتركة، قبل أن يعود لمصافحته، وهو ما رفضه ميسي، حيث تجاهل يد قائد بولندا تمامًا.لكن، بعد المباراة ظهر الثنائي يتحدثان ويتصافحان بشكل طبيعي.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بعد المباراة: "علموني أن كل ما يحدث في أرض الملعب يبقى داخله. نفس الشيء في غرفة الملابس. الأشياء التي نتحدث عنها مع بعضنا البعض لن أقولها أبداً".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان في المنطقة المختلطة بعد المباراة بشأن حديثه مع ليفاندوفسكي: "لا شيء يحدث، لا شيء. إنه لا يتحدث الإسبانية، وقد علموني أن كل ما يتم التحدث به على أرض الملعب يبقى في الملعب وفي غرفة الملابس".