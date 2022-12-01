انت الان تتابع خبر بعد التوتر داخل الملعب.. ماذا قال ميسي عن حديثه مع ليفاندوفسكي؟ والان مع التفاصيل
2022-12-01 | 07:33
2,040 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
علق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على المناقشة التي دارت بينه وبين روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا عقب نهاية مباراة الفريقين في ختام مباريات دور المجموعات برفضه الكشف عن الحوار الذي دار بين النجمين.
لكن، بعد المباراة ظهر الثنائي يتحدثان ويتصافحان بشكل طبيعي.
وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بعد المباراة: "علموني أن كل ما يحدث في أرض الملعب يبقى داخله. نفس الشيء في غرفة الملابس. الأشياء التي نتحدث عنها مع بعضنا البعض لن أقولها أبداً".
وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان في المنطقة المختلطة بعد المباراة بشأن حديثه مع ليفاندوفسكي: "لا شيء يحدث، لا شيء. إنه لا يتحدث الإسبانية، وقد علموني أن كل ما يتم التحدث به على أرض الملعب يبقى في الملعب وفي غرفة الملابس".
وخلال 90 دقيقة، كان ميسي مهمًا كما هو الحال دائمًا ولم يتمكن من التسجيل من ركلة جزاء، حيث تصدى لها الحارس البولندي فويتشيخ شتينسني.
ودفع هذا الفوز منتخب الأرجنتين إلى صدارة المجموعة حيث سيواجه أستراليا في دور الستة عشر، بينما تواجه بولندا صاحبة المركز الثاني فرنسا حاملة اللقب ومتصدرة المجموعة الرابعة.
وأصبح رصيد الأرجنتين ست نقاط من ثلاث مباريات بعد التعافي من الخسارة 2-1 أمام السعودية في الجولة الافتتاحية، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة.
وتجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.
وهذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها بولندا إلى دور الستة عشر منذ مشاركتها في مونديال المكسيك عام 1986، لكنها ستواجه حاملة اللقب.