انت الان تتابع خبر برفقة وفد أمني.. الشمري يزور قيادة المنطقة الرابعة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار قيادة المنطقة الرابعة في محافظة البصرة برفقة وفد أمني رفيع، لمتابعة سير العمل بالقيادة".

وأضاف، أن "الشمري عقد اجتماعا امنيا في قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة".وفي وقت سابق، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى محافظة البصرة لمتابعة الجهود الأمنية الخاصة بخليجي 25.

وأصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة، تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، قبيل انطلاق بطولة خليجي 25.

وجاء في بيان ورد لـ الخليج 365 إن الشمري وجه بـ"إنهاء المخدرات وعدم التهاون مع القانون، وتأمين الحدود بالكامل والعمل على الجهد الاستخباراتي، واعتقال جميع المتاجرين بالمخدرات".



ووجه الشمري، بحسب البيان، بـ"تشكيل قوة خاصة للدكات العشائرية، وعدم ترك أي شخص يهرب من القانون أينما يذهب يعتقل حتى لو هرب الى خارج العراق وتسليمه للقضاء"، مؤكداً أن "جميع العشائر تجرم الدكة العشائرية".