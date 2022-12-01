انت الان تتابع خبر نداء أممي لجمع "مبلغ قياسي" لإعانة 230 مليون شخص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح مارتن غريفيث مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية للصحافيين أن "العام المقبل سيكون أكبر برنامج إنساني" يتم إطلاقه على مستوى العالم.

وأضاف، أن "الأمم المتحدة عازمة على جمع أكثر من 50 مليار دولار للمساعدات الانسانة في 2023".



وبين مسؤول الشؤون الإنسانية، أن المنظمة تسعى وراء جمع هذه الأموال لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.