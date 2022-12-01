انت الان تتابع خبر أمريكا وفرنسا على طاولة "اعلان النوايا" لمناقشة دعم أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إن "الوزيرين شددا على أهمية الحفاظ على التعاون الثنائي القوي بين بلدينا، ووقعا إعلان نوايا يؤطر مبادئنا المشتركة".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن "إعلان النوايا "يحترم التزاماتنا في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، من أفريقيا إلى المحيطين الهندي والهادئ"، ويعزز "تعاوننا في مجالي الفضاء والإنترنت".



وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها بأن الوزيرين ناقشا بشكل خاص خلال اجتماعهما "دعم أوكرانيا"، وقوة حلف شمال الأطلسي.