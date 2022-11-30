انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " زيارة إلى مدينة مشهد المقدّسة، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأدّى السوداني، وفق البيان، "مراسم الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وابتهل لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يعمّ الأمن والاستقرار في ربوع العراق، وينعم شعبه بوافر الخير والأمان".

