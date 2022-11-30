انت الان تتابع خبر مودع لبناني يقتحم مصرفاً ويهدد بإحراقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد عمد المودع اللبناني على احتجاز الموظفين وهدد بسكب مادة البنزين وحرق المصرف.

واعلنت جمعية "صرخة المودعين" أن المودع وليد حجار اقتحم بنك الإعتماد اللبناني فرع شحيم، برفقة زوجته وأخواتها وإخوتها، حيث قاموا بإخراج الزبائن وأبقوا على الموظفين داخل المصرف.



وشهد لبنان الشهر الماضي 2022 سلسلة اقتحامات طالت العديد من المصارف مع تنامي غضب المواطنين، الذين أضحوا على حافة الفقر، فيما أموالهم ومدخراتهم مجمدة.

فمنذ العام 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

لينهار الوضع الاقتصادي والمعيشي تماماً وبشكل غير مسبوق عام 2020، مع تدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وارتفاع نسب البطالة.

