انت الان تتابع خبر وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، كانت بسبب مرض اللوكيميا (سرطان الدم) وفشل العديد من الأعضاء.

وشغل جيانج زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، في الفترة من 1993 حتى 2002، إذ يعد الرئيس الخامس لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 1993 حتى 2003، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من 1989 حتى عام 2004.



وعلى صعيد منفصل، صوت الحزب الشيوعي الصيني في تشرين الاول الماضي على فترة رئاسية جديدة للرئيس الصيني الحالي شي جين بينج، لخمس سنوات جديدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، تقدم بخالص التهنئة للرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، في قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم.



وقال الرئيس السيسي: أتطلع لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع الرئيس شي جين بينج من اجل ترسيخ التعاون المشترك في اطار العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين ودفعها لآفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.