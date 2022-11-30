انت الان تتابع خبر "جعل منزله وكراً للإرهابيين".. الإطاحة بأحد عناصر داعش في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة ومديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار تمكنت من الاطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار".وأضاف أن "الارهابي كان يتخذ من منزله الواقع بناحية جرف النصر سابقا وكر يأوي بها الارهابيين ويحتوي على مخزنًا للعبوات الناسفة ويعد المنطلق للعمليات الارهابية التي استهدفت قواتنا الامنية قبل عمليات التحرير، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤) إرهاب".

وأشار الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى الجهات القضائية تمهيدًا لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل".

