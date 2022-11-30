ما هي أهم الملفات التي ناقشها السوداني خلال زيارته لطهران؟

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بغداد - ياسين صفوان - تجمع الأوساط السياسية على أنّ زيارة السوداني إلى طهران تعدُّ نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية لا سيما وأنّها تناقش تداعيات القصف الإيراني لإقليم كردستان، فضلا عن الوساطة العراقية بين الرياض وطهران.

بعد زيارتين قصيرتين لكلّ من الأردن والكويت، بدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى إيران، تأتي في ظل محاولات لإحتواء تداعيات القصف الإيراني على مواقع ومقرّات أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان.

وبحسب أوساط مقرّبة من السوداني فإنّ الملفّات التي سيناقشها العراق مع الجانب الإيراني ملف التنسيق الأمني وضبط الحدود وتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، فضلا عن التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة.

أمّا ملفّ المياه ومواجهة تحديات التغيّر المناخي وآثاره الإقتصادية فلم تكن بعيدة عن المناقشات فضلا عن القضايا المتعلقة بالربط السككي والطاقة وغيرهما من الملفّات الإقتصادية التي تخصّ النفط والغاز. كما ستتطرّق المباحثات الى قضيّة تفعيل الوساطة العراقية بين إيران والسعودية حيث تنوي الحكومة إستضافة حوار جديد في بغداد خلال الفترة المقبلة.

ويقول سياسيون أنّ كلّ المؤشّرات تؤيّد أنّ الإيرانيين يتعاملون مع حكومة السوداني بإيجابية، مرجّحين نجاح مهمّة الوفد العراقي على إعتبار أنّ الحكومة منبثقة من الإطار التنسيقي الحليف الأقرب لطهران، لافتين الى أنّ الدعم الإيراني لهذه الحكومة سيكون قويا لا سيما بعد أن أفرزت نتائج الإنتخابات الأخيرة نتائج كادت أن تجعل الإطاريين في خانة المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة.