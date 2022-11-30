انت الان تتابع خبر علاوي خلال استقباله السفيرة الامريكية: نزاهة الانتخابات تتمثل بتغيير قانونين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "علاوي استقبل في مكتبه ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي".

وأضاف، أن "اللقاء جرى خلاله الحديث عن الاوضاع في العراق والمنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق الامن والاستقرار فيها".



وفيما يخص تكرار الاعتداءات على مناطق اقليم كردستان شدد علاوي على "ضرورة احترام السيادة وعدم السماح بالتدخل في شؤون البلدان الاخرى"، مؤكداً في الوقت ذاته "رفض استخدام اراضي العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار او ساحةً لتصفية المصالح بين الدول".