انت الان تتابع خبر علاوي خلال استقباله السفيرة الامريكية: نزاهة الانتخابات تتمثل بتغيير قانونين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "علاوي استقبل في مكتبه ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي".
وأضاف، أن "اللقاء جرى خلاله الحديث عن الاوضاع في العراق والمنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق الامن والاستقرار فيها".
وفيما يخص تكرار الاعتداءات على مناطق اقليم كردستان شدد علاوي على "ضرورة احترام السيادة وعدم السماح بالتدخل في شؤون البلدان الاخرى"، مؤكداً في الوقت ذاته "رفض استخدام اراضي العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار او ساحةً لتصفية المصالح بين الدول".
وأضاف، أن "اللقاء جرى خلاله الحديث عن الاوضاع في العراق والمنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق الامن والاستقرار فيها".
وفيما يخص تكرار الاعتداءات على مناطق اقليم كردستان شدد علاوي على "ضرورة احترام السيادة وعدم السماح بالتدخل في شؤون البلدان الاخرى"، مؤكداً في الوقت ذاته "رفض استخدام اراضي العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار او ساحةً لتصفية المصالح بين الدول".
وتابع البيان: "تم مناقشة ملف الانتخابات"، مبينا أن "علاوي أكد ان الشرط الاساسي لضمان نزاهة العملية الانتخابية هو بتغيير قانوني الاحزاب والانتخابات وتغيير المفوضية الحالية.
وأشار الى، ان "اللقاء بحث ايضاً ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب".
وأشار الى، ان "اللقاء بحث ايضاً ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب".