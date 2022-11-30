انت الان تتابع خبر السوداني وعبد اللهيان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك في مقرّ إقامته بالعاصمة الايرانية طهران، التي وصلها أمسِ في زيارة رسمية".وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، فضلاً عن تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها".

وأضاف ان "اللقاء شهد التباحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة البنّاءة بين البلدين الجارين".