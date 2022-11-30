تعيين الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة
كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن تعيين النائب السابق حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "السوداني قام بتعيين النائب السابق حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي".
يذكر ان الخالدي كان رئيسا للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الدورة النيابية السابقة لمجلس النواب.