تعيين الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن تعيين النائب السابق حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

