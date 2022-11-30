انت الان تتابع خبر نادين نجيم تفاجئ الجميع بهوية خطيبها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت نادين نجيم قد ردت على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، موضحة أن هذا الشخص هو خطيبها، ومن حقها كمطلقة أن تعيش بحرية.

وعلق أحد الأشخاص على منشور نجيم، ويدعى ناريك ناربيكيان، مهددا بمقاضاة كل من يتجاوز بحقها، لتعلق الفنانة على تعليقه بعبارات الحب والرومانسية، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة وحبها له، داعية الله أن يبارك في حبهما ويديمه، في تأكيد واضح منها أن هذا الشخص هو خطيبها.



وأعلنت الفنانة اللبنانية، خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني، وذلك في أول تعليق منها على الفيديو المتداول لها مع شاب، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله نجيم وهي تحتضن أحد الشباب أثناء رقصهما في إحدى الحفلات، وأثار ذلك جدلا واسعا.وقالت خلال منشور على إنستغرام: "يلي عم يحاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس".

وأضافت تعليقا على الفيديو، الذي أعادت نشره: "كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هالشي ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة، بعدكم مفكرين إنه بها الطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي أخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب وأتزوج، خلصنا بقا منكم! عيب عليكم"، وفق تعبيرها.