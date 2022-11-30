لأول مرة.. طاقم تحكيم نسائي يقود مباراة "مصيرية" بكأس العالم

فقد تم اختيار الثلاثي لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة، الخميس الماضي.

كما ستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس، في مباراة هولندا ضد لاتفيا، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.



كذلك سيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز، على أن تكون المباراة بين كوستاريكا وألمانيا واحدة من أهم مباريات دور المجموعات المتبقية في المسابقة.

يذكر أن ألمانيا باتت تحتاج إلى الفوز كي تحصل على فرصة للوصول إلى دور ال 16 من كأس العالم، حيث إنها تتذيل حاليا المجموعة الخامسة.

في حين تحتاج كوستاريكا إلى التعادل على الأقل للحصول على فرصة واقعية للتقدم، على الرغم من أن كلا الفريقين يعتمدان على النتيجة بين إسبانيا واليابان.

