انت الان تتابع خبر أرقام تنذر بخطر.. الصين تسجل قرابة 40 الف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت الصين 38645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3624 إصابة مصحوبة بأعراض و35021 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 37612 إصابة محلية جديدة منها 4236 مصحوبة بأعراض و33376 بلا أعراض، انخفاضا من 38421 في اليوم السابق.



ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، دون تغير عن اليوم السابق أيضا، ليبقي العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 319536 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأثار الاستياء من السياسات الصارمة لمكافحة كوفيد بعد ثلاث سنوات من بدء الجائحة احتجاجات في مدن في أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع، بما في ذلك بكين وشنغهاي.

