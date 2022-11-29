انت الان تتابع خبر بينها "باتريوت".. الكشف عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤولون في البنتاغون خلال مؤتمر صحفي، إن "الدفاع الجوي من أولوياتنا العليا ونحن نبحث عن جميع الإمكانيات لمساعدة أوكرانيا".

وأضافوا أن "باتريوت" من بين الأنظمة التي يناقش تقديمها لأوكرانيا.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية لا تدرس إمكانيات واشنطن فحسب، بل وإمكانيات الحلفاء أيضا في ما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.



يذكر أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يعتبر أحد مواضيع الاجتماع الوزاري لدول الناتو في بوخارست الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.