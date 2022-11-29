انت الان تتابع خبر اعتقال خمسة "إرهابيين" في الأنبار وكركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال خمسة "إرهابيين" في محافظتي الانبار وكركوك.



وقالت الخلية في بيان، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات الانبار والمقر المسيطر طوزخوماتو والفرقة العاشرة والفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الشهيد احمد الصداك والشهيد بسام (7 كيلو) في الرمادي وفي قضاء الحويجة والطوز والعامرية".

وأضاف البيان "أسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".