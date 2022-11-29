انت الان تتابع خبر ألمانيا.. الكشف عن مفاجأة تخص "صفقة الغاز القطري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلق إرنست، عبر "تويتر" على احتفاء الحكومة الألمانية بصفقة الغاز القطري قائلا: "إن مليوني طن من الغاز القطري، لا تسد 3 % من احتياجات الدولة، وذلك لا يمكن أن يكون بديلا للغاز الروسي".

ووقعت شركة النفط والغاز القطرية QatarEnergy اتفاقية مع شركة ConocoPhillips الأمريكية، لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا سنويا، لمدة 15 عاما اعتبارا من 2026.



وأشار وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى أن بلاده تعتزم شراء الغاز القطري إلى حين تحقيق هدفها المتمثل بأن تصبح دولة محايدة مناخيا بحلول العام 2045.