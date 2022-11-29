انت الان تتابع خبر "أوبك+" تدرس إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن 5 مصادر في "أوبك+" ترجيحها، "إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل".

واضافت أن مصدرين قالا "إنهما يرجحان أيضا النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي".



وأشارت الوكالة الى ان "5 مصادر في "أوبك+"، إن اجتماع يوم الأحد من المرجح أن يمدد السياسة الحالية، فيما قال مصدران آخران، إن المجموعة قد تناقش خفضا آخر للإنتاج، لكن أيا منهما لا يتوقع خفضا كبيرا".

وأضافت المصادر، أن "الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي".

