انت الان تتابع خبر السوداني لنائب الرئيس الإيراني: للعراق دور محوري في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير التقى مخبر؛ "لبحث المسائل والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تعزيز العمل الثنائي المشترك على مختلف الصعد، معرباً عن ثقته بقدرة العراق أن يلعب دوراً محورياً في المنطقة لتقريب وجهات النظر، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فيها".



من جانبه، قدّم مخبر، "مباركته لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمنياته بالمزيد من الازدهار للشعب العراقي، مؤكداً دعم الجمهورية الاسلامية لأمن العراق، وأهميته بالنسبة لإيران، مجدداً سعي إيران الى توسعة التبادل التجاري والاقتصادي مع العراق، إلى ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".