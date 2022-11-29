انت الان تتابع خبر روسيا تكشف سبب بناء مطار في القارة القطبية الجنوبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكاروف خلال حديث له مع وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه "مع بداية البعثة الاستكشافية رقم 68 إلى القارة القطبية الجنوبية، قامت روسيا ببناء مطار بالقرب من محطة قاعدة "بروغريس" الساحلية واستقبل طائرة الشحن الأولى من طراز IL-76TD-90VD التي هبطت في المطار الجليدي في 9 نوفمبر الجاري قادة من كيب تاون، لتقطع مسافة 5300 في 6 ساعات ونصف الساعة، وتنقل 82 راكبا على متن الطائرة إلى القارة الجنوبية، من بينهم متخصصون ومسؤولون عن بناء مجمع شتوي جديد في محطة "فوستوك"، وكذلك أعضاء البعثة الاستكشافية رقم 68، وكذلك 6600 كلغم من البضائع على متن الطائرة".



وتابع بأنه "في السابق، كان يوجد مطار مماثل في محطة "نوفولازيريفسكايا"، لكن مشاريع البنية التحتية الجديدة في أقصى جنوب القارة، وفي المقام الأول بناء هيكل لمحطة "فوستوك" الداخلية، تطلب تحسين النظام اللوجستي الروسي في القطب الجنوبي. وسوف يزيد المطار الجديد بشكل كبير من وقت العمل الموسمي في القارة القطبية الجنوبية، حيث ترتبط محطة "فوستوك" القارية بالمحطات الساحلية بالطريق الوحيد لرحلات الزلاجات، ما بين "بروغريس" و"فوستوك"، والمسافة بين محطتي "نوفولازيريفسكايا" و"فوستوك" أطول بكثير، وهو مسار أكثر خطورة بكثير".



واشار الى أن "إنشاء مطار على ثلوج عميقة فوق سطح نهر جليدي هو عملية معقدة إلى حد كبير، وللقيام بذلك تم تطوير تقنية لضغط طبقة تلو الأخرى من الثلج إلى القوة اللازمة لتحمل طائرة IL-76 العملاقة، ووفقا للخبير، فإنه وعلى الرغم من أن بناء المطار يتطلب موارد إضافية، فإن هذا القرار "مبرر تماما" اقتصاديا".

