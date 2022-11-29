انت الان تتابع خبر زاخاروفا: النهج "السام" لأمريكا دفع الى تأجيل المحادثات بشأن الأسلحة النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زاخاروفا عبر تليغرام: "في جميع المجالات، نلاحظ أعلى مستوى من السمية والعداء تجاه واشنطن.. في إطار الحرب الشاملة التي شنت ضدنا على عدة أصعدة، فإن كل خطوة أمريكية تقريبا تجاه روسيا تنبع من رغبة في إلحاق الضرر ببلدنا حيثما أمكن ذلك".وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن "معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال سارية، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية".

وأضاف ريابكوف أن "المعاهدة لا تزال سارية على الرغم من غياب التفتيش المتبادل بين البلدين، وقرار روسيا في اللحظة الأخيرة إلغاء محادثات لجنة مشتركة هذا الأسبوع".

