انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تشدد على الاسراع بإنجاز تأهيل مدينة الكاظمين الطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وباشراف من وزير الصحة، تابع مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، سعد كامل رحيم اللامي، ميدانيا بدء المراحل الاولى من اعمال التاهيل والترميم في كافة اقسام ووحدات مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية وبخطوة حثيثة وبجهود الملاكات الهندسية".واضاف البيان ان" اللامي اطلع من خلال الجولة على عملية الاعمار والتاهيل ( الصحية والكهربائية والميكانيكية )، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاسراع بانجاز الاعمال خدمة للصالح العام".