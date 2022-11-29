انت الان تتابع خبر وجهة دعوة للعراقيين.. خامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، خلال زيارته الرسمية إلى إيران".

وعبّر السوداني، عن "شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، مؤكداً ضرورة مواصلة تلك الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات".



وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه، مؤكداً أن "حكومته وضعت الاقتصاد والخدمات في سلم أولوياتها، وعبر عن تطلعه أن تسهم العلاقات الوطيدة مع إيران في تعزيز هذه الأولويات".

من جانبه، بارك المرشد الأعلى للسوداني "تسلّم مهامّه رئيساً للحكومة، مؤكداً أنّ العراق بلد كبير بموارده وشبابه، ويستحق شعبه الاستقرار والخدمات".



وشدد خامنئي على أن "أمن العراق هو أمن الجمهورية الإسلامية، داعياً الشعب العراقي إلى المزيد من الوحدة والتكاتف".