انت الان تتابع خبر بيان رسمي يكشف تفاصيل زيارة السوداني الى إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والوفد الرسمي المرافق له، عقدوا جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم، وترأس الجانب الإيراني في المباحثات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

وأضاف البيان أن "الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية".

وأشار البيان الى ان "الوفد العراقي ضمّ كلّاً من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، فيما ضمّ الجانب الإيراني وزير الخارجية السيد حسين عبد اللهيان، ووزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي وعدداً من المسؤولين الإيرانيين".

