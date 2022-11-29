انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية والسفير البريطاني يبحثان ملف النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية بذل المزيد من الجهود لتأمين دعم المجتمع الدولي لحسم ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة".

وبحسب البيان، أكّد الرئيس الجمهورية، "أهمية التعاون في التصدي للتطرف والإرهاب أمنياً وفكرياً"، مشيداً بدور بريطانيا في الحرب ضد عصابات داعش"، مؤكداً على "أهمية بذل المزيد من الجهود لتأمين دعم المجتمع الدولي لحسم ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم".

وأشار إلى مشكلة النازحين والظروف المعقدة والكارثية التي تواجههم"، مبيناً أنه "عقد عدة اجتماعات مع قادة سياسيين وأمنيين أبدوا قلقهم إزاء ما يواجه النازحين من مشاكل لاسيما وأن العدد الكلي للنازحين تجاوز (600) ألف نازح".

وبشأن الفرص الاستثمارية والحاجة إلى ثورة حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية، أكد رئيس الجمهورية، "إمكانية الاستفادة من الشركات البريطانية في مجال تبادل الخبرات وتطوير الواقع الاقتصادي، وتأهيل البنى التحتية والنهوض بواقع الخدمات، ودعم القطاع الخاص، مؤكدا أن "الحكومة جادة للنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة العمل للمشاريع التي توقفت بسبب الأعمال الإجرامية لعصابات داعش وانخفاض أسعار النفط".

بدوره، أكّد السفير البريطاني "اهتمام بلاده في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة وبما يحقّق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن "بلاده والأمم المتحدة تدعم كل الخطوات التي شأنها إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة ملف النازحين وتهيئة الأجواء والظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم"، وفقا للبيان.