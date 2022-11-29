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سرقة القرن: استرداد اكثر من 182 مليار دينار من مبالغ الامانات الضريبية المسروقة

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بغداد - ياسين صفوان - - استرداد اكثر من 182 مليار دينار من مبالغ الامانات الضريبية المسروقة

- لاول مرة يتم استرداد مبالغ مسروقة وبهذا الحجم منذ عام 2003

- المبلغ المذكور تمت استعادته من المتهم نور زهير جاسم الذي استحوذ على ما يفوق ترليونا و 600 مليار دينار

- القسم الأكبر من هذا المبلغ على شكل عقارات اشتراها المتهم في مناطق معينة من بغداد

- ستتم استعادة كامل الاموال المسروقة من المتهم نور زهير جاسم خلال اسبوعين

- جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة متورطة بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات

- عملية استرداد الاموال جرت بمهنية عالية وهدوء بعيدا عن تأثيرات الاعلام واية تأثيرات اخرى

- الهدف من عرض الاموال اعادة ثقة المواطن بإجراءات الدولة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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