انت الان تتابع خبر سرقة القرن: استرداد اكثر من 182 مليار دينار من مبالغ الامانات الضريبية المسروقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - استرداد اكثر من 182 مليار دينار من مبالغ الامانات الضريبية المسروقة

- لاول مرة يتم استرداد مبالغ مسروقة وبهذا الحجم منذ عام 2003

- المبلغ المذكور تمت استعادته من المتهم نور زهير جاسم الذي استحوذ على ما يفوق ترليونا و 600 مليار دينار

- القسم الأكبر من هذا المبلغ على شكل عقارات اشتراها المتهم في مناطق معينة من بغداد

- ستتم استعادة كامل الاموال المسروقة من المتهم نور زهير جاسم خلال اسبوعين

- جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة متورطة بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات

- عملية استرداد الاموال جرت بمهنية عالية وهدوء بعيدا عن تأثيرات الاعلام واية تأثيرات اخرى

- الهدف من عرض الاموال اعادة ثقة المواطن بإجراءات الدولة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد