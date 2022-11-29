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انت الان تتابع خبر أطعمة مهمة في الشتاء لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - إن تناول الأطعمة الصحيّة والغنيّة بالمعادن وال#فيتامينات يساعد الجسم على مقاومة الأمراض. تؤدّي التغذية دوراً أساسياً في تقوية جهاز المناعة لمواجهة بعض الفيروسات التي تنتشر في الشتاء، فما تأكله يؤثر بشكل كبير في مناعتك وصحّتك.
ما هي الأطعمة التي تقوّي المناعة؟
1- التوت البري:
يحتوي التوت البري على الأنثوسيانين والفلافونويد، وهو مضادّ للأكسدة. يتميّز بخصائصه في تعزيز الجهاز المناعي في الجسم البشريّ. وقد وجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالفلافونويد كانوا أقلّ عرضة للإصابة بنزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسيّ.
2- الشوكولاتة الداكنة:
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركّبات الثيوبرومين التي تعزّز الجهاز المناعي وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرّة. يمكن للجذور الحرّة أن تدمّر خلايا الجسم، وأن تُسبّب الأمراض.
انتبه عند تناولها لأنها غنيّة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.
3- الفواكه ذات المذاق الحامض:
تحتوي معظم الفواكه الحامضة على نسبة عالية من الفيتامين "سي"، وأهمها الجريب فروت، البرتقال، اليوسفي...والكمية المُوصى بها تبلغ 75 ملغ من الفيتامين "سي" للنساء، و90 ملغ للرجال.
4- الفلفل الأحمر
بالإضافة إلى تعزيز المناعة، يساعد الفيتامين "سي" على حفظ الجلد، في الوقت الذي يساعد الـ"بيتا كاروتين" (يحوّله الجسم إلى فيتامين "أ") في الحفاظ على صحة العينين والجلد.
5- البروكلي
6- الثوم
والأهم أن الثوم يحتوي على مركّب "الأليسين" وبعض مضادات الأكسدة التي تكافح العدوى وتعزّز عمل الجهاز المناعي.
7- السبانخ
أدرج السبانخ في قائمة الأطعمة المفيدة ليس فقط لغناها بالفيتامين "سي" بل لاحتوائه على مضادات الأكسدة و"البيتا كاروتين"، التي تساعد على محاربة العدوى وتعزيز الجهاز المناعي. وعلى غرار البروكلي، يكون السبانخ أكثر فائدة عند طهوه قليلاً للحفاظ على عناصره الغذائيّة. يمكن للطهو الخفيف أيضاً امتصاص الفيتامين "أ"، الذي يسمح بإطلاق العناصر الغذائية الأخرى، ومنها حمض الأكساليك.