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أطعمة مهمة في الشتاء لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

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بغداد - ياسين صفوان - إن تناول الأطعمة الصحيّة والغنيّة بالمعادن وال#فيتامينات يساعد الجسم على مقاومة الأمراض. تؤدّي التغذية دوراً أساسياً في تقوية جهاز المناعة لمواجهة بعض الفيروسات التي تنتشر في الشتاء، فما تأكله يؤثر بشكل كبير في مناعتك وصحّتك.
تساهم بعض الأطعمة في تعزيز المناعة، فإذا كنت تبحث عن طريقة للوقاية من نزلات البرد، الأنفلونزا والالتهابات، فيجب أن تكون خطوتك الأولى إدراج أطعمة محدّدة في صحنك اليومي لتعزيز الجهاز المناعي.

ما هي الأطعمة التي تقوّي المناعة؟


1- التوت البري:

يحتوي التوت البري على الأنثوسيانين والفلافونويد، وهو مضادّ للأكسدة. يتميّز بخصائصه في تعزيز الجهاز المناعي في الجسم البشريّ. وقد وجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالفلافونويد كانوا أقلّ عرضة للإصابة بنزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسيّ.

2- الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركّبات الثيوبرومين التي تعزّز الجهاز المناعي وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرّة. يمكن للجذور الحرّة أن تدمّر خلايا الجسم، وأن تُسبّب الأمراض.
انتبه عند تناولها لأنها غنيّة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

3- الفواكه ذات المذاق الحامض:

 

 

يلجأ الناس إلى الفيتامين "سي" بعد إصابتهم بنزلة البرد باعتبار أنه يساعد على تعزيز جهاز المناعة، بفضل الفيتامين "سي"، الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعتبر أساسيّة في مواجهة العدوى.

تحتوي معظم الفواكه الحامضة على نسبة عالية من الفيتامين "سي"، وأهمها الجريب فروت، البرتقال، اليوسفي...والكمية المُوصى بها تبلغ 75 ملغ من الفيتامين "سي" للنساء، و90 ملغ للرجال.

4- الفلفل الأحمر

 

 

إذا كنت تعتقد أن الفواكه ذات المذاق الحامض تحتوي على الفيتامين "سي" أكثر من أيّ فاكهة أو خضراوات أخرى فأنت مخطىء. يحتوي الفلفل الأحمر على 3 أضعاف الفيتامين "سي" (127 غراماً في الفلفل الأحمر مقابل 47 في البرتقال)، بالإضافة إلى أنّه غنيّ بالبيتا كاروتين.
بالإضافة إلى تعزيز المناعة، يساعد الفيتامين "سي" على حفظ الجلد، في الوقت الذي يساعد الـ"بيتا كاروتين" (يحوّله الجسم إلى فيتامين "أ") في الحفاظ على صحة العينين والجلد.

5- البروكلي

 

 

إنه غنيّ بالفيتامينات والمعادن. يحتوي البروكلي على الفيتامين "أ" و"سي"، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة. يعدّ البروكلي من الخضراوات الصحيّة التي يمكن إدارجها في الصحن اليوميّ. وللاستفادة من خصائصها الصحيّة، يُنصح بطهوها بأقلّ قدر ممكن أو تناولها نيئة. وقد أظهرت الأبحاث أن الطبخ بوساطة البخار هو أفضل طريقة للحفاظ على العناصر الغذائيّة في الطعام.

6- الثوم

 

 

يوجد الثوم في كلّ مطبخ في العالم، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه بالإضافة إلى مذاقه الطيب الذي يُضفيه على الطعام يحتوي على فوائد صحيّة عديدة. وقد أدركت الحضارات أهميته في مكافحة العدوى، وقدرته على إبطاء تصلّب الشرايين وخفض ضغط الدم.
والأهم أن الثوم يحتوي على مركّب "الأليسين" وبعض مضادات الأكسدة التي تكافح العدوى وتعزّز عمل الجهاز المناعي.

7- السبانخ

 

 

أدرج السبانخ في قائمة الأطعمة المفيدة ليس فقط لغناها بالفيتامين "سي" بل لاحتوائه على مضادات الأكسدة و"البيتا كاروتين"، التي تساعد على محاربة العدوى وتعزيز الجهاز المناعي. وعلى غرار البروكلي، يكون السبانخ أكثر فائدة عند طهوه قليلاً للحفاظ على عناصره الغذائيّة. يمكن للطهو الخفيف أيضاً امتصاص الفيتامين "أ"، الذي يسمح بإطلاق العناصر الغذائية الأخرى، ومنها حمض الأكساليك.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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