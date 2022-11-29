أطعمة مهمة في الشتاء لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

تساهم بعض الأطعمة في تعزيز المناعة، فإذا كنت تبحث عن طريقة للوقاية من نزلات البرد، الأنفلونزا والالتهابات، فيجب أن تكون خطوتك الأولى إدراج أطعمة محدّدة في صحنك اليومي لتعزيز الجهاز المناعي.

ما هي الأطعمة التي تقوّي المناعة؟



1- التوت البري:

يحتوي التوت البري على الأنثوسيانين والفلافونويد، وهو مضادّ للأكسدة. يتميّز بخصائصه في تعزيز الجهاز المناعي في الجسم البشريّ. وقد وجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالفلافونويد كانوا أقلّ عرضة للإصابة بنزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسيّ.

2- الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركّبات الثيوبرومين التي تعزّز الجهاز المناعي وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرّة. يمكن للجذور الحرّة أن تدمّر خلايا الجسم، وأن تُسبّب الأمراض.

انتبه عند تناولها لأنها غنيّة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

3- الفواكه ذات المذاق الحامض: