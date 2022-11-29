انت الان تتابع خبر السوداني من طهران: لن نسمح باستخدام الاراضي العراقية لتهديد أمن إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك في طهران تابعته الخليج 365، إن "زيارتي إلى طهران جاءت بناءً على دعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية"، مستدركا "سنبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة".وأضاف رئيس الوزراء، ان "العراق لاينسى دعم طهران له منذ العام 2003 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأشار السوداني الى، ان "الزيارات واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل الانشطة في جميع المجالات"، مبينا أن "الملف الاقتصادي يحظى أهمية كبيرة لدى الحكومة".

وتابع رئيس الوزراء، " اتفقنا مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة"، مثمنا "موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز".

ولفت الى، ان " بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني وأمن البلدين لايتجزأ"، مبينا ان "حكومتي ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الاراضي العراقية باخلال الامن ضد إيران".



وأوضح السوداني، " نعتمد في علاقاتنا الخارجية وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وختم بالقول، "لن نسمح باستخدام الاراضي العراقية لتهديد أمن إيران"، مشيرا الى ان "الحكومة ملتزمة بتطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات".