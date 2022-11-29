انت الان تتابع خبر الحكيم يجدد دعمه لمواقف الشعب الفلسطيني ويدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم، في بيان صدر عن مكتبه، وورد لـ الخليج 365 إنه "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصابر نجدد موقف العراق الثابت من قضيته العادلة".

وأكد "دعمه للمواقف النضالية للشعب الفلسطيني المقاوم، لاسيما وأن هذه المناسبة تتزامن مع ما تشهده مدينة القدس وغزة والعديد من المدن الفلسطينية من تطورات أمنية خطيرة مدعاة لوقفة دولية شاملة لاسيما من المنظمة الأممية والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، لأن تنتصر لظلامة الشعب الفلسطيني وتوقف مخطط قضم أراضيه وسلب حقوقه وانتهاك حرمته".



وأشار الحكيم الى أن "القوى السياسية الفلسطينية مدعوة إلى الوحدة والتكاتف ونبذ الفرقة".