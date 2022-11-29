انت الان تتابع خبر وزير الداخلية وشيوخ العشائر: يجب إنهاء ملفّ الدكة العشائرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد تفاقمها وإنتشارها، وزير الداخلية وشيوخ العشائر يشدّدون على ضرورة إنهاء ملفّ ما يعرف بالدكة العشائرية والإبلاغ عن الفاعلين إضافة الى محاسبة المتعاطين وتجار المخدرات.

قد لا يخفى على أحد أنّ من بين أكثر الملفّات خطورة على المجتمع الدكة العشائرية الناتجة عن خلاف قد ينشب بين قبيلتين وأكثر يتسبب بسيل من الدماء. واخر يخصّ تعاطي بعض الشباب للمواد المخدّرة، ملفّات ناقشها الحاضرون مع وزير الداخلية نتج عنها إجماع على مكافحة المخدّرات والإبلاغ عن عمليات ما يعرف بالدكة العشائرية وتسليم المخالفين الى القضاء والسلطات الامنية.

شيوخ العشائر من جانبهم شدّدوا على ضرورة إحترام القانون ومساعدة القوّات الأمنية في السيطرة على الوضع الأمني بعد الإبلاغ عن مفتعلي الدكة العشائرية والمتعاطين للمخدرات وتسليمهم الى الجهات المختصّة.

وبالرغم من محاولة بعض الخارجين عن القانون الاستعانة باناس مأجورين لتهديد الآمنين من خلال الكتابة على الجدران ورمي العيارات النارية في الهواء وعلى منازل المواطنين بحجة تطبيق السنن العشائرية الدخيلة على مجتمعاتنا إلا أنّ تطبيق القانون وتسليم المخالفين هو الحلّ لإنهاء هذه الخلافات.