انت الان تتابع خبر في مكتب الطالباني.. اجتماع يقرر استكمال الكابينة الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرر اجتماع لائتلاف "ادارة الدولة"، اليوم الاثنين، استكمال الكابينة الوزارية بتسمية وزيري البيئة والاسكان.

وقال الائتلاف في بيان، إنه "عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية في مكتب بافل طالباني بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب".

وكشف الائتلاف عن "حوارات واجتماعات رفيعة المستوى لمنع خرق السيادة العراقية من اي جهة خارجية"، مؤكداً على "عمل العراق الجاد لمنع استعمال اراضيه منطلقا لزعزعة امن دول الجوار".

وقرر الاجتماع "استكمال الكابينة الوزارية وتسمية وزيري البيئة والاسكان والاعمار"، مشيراً الى أن "الائتلاف استمع الى تقرير شامل عن قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب فيما جرى بحث تفاصيل القانون من الناحيتين السياسية والفنية".