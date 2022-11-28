انت الان تتابع خبر الوطني الكردستاني يوضح بشأن حسم ملف الوزارتين المتبقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الهركي خلال استضافته بنشرة اخبار السومرية، إنه "تم حسم وزارة الاعمار والاسكان الى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بنكين ريكاني، اما وزارة البيئة فقد تم الاتفاق عليها واعطائها الى الاتحاد الوطني الكردستاني".واضاف ان "هناك اجتماع في منزل مام جلال بحضور الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف ادارة الدولة لحسم الامور المتعلقة بهذه الجزئية" مشيرا الى ان"الوفود الكردية تعاود زياراتها الى بغداد لبحث ملفات مشتركة بين الاقليم والمركز، ومناقشة الملفات السياسية والامور الفنية الاخرى التي تتعلق بالموازنة".

وتابع ان "الاجواء ايجابية داخل العملية السياسية لمشاركة اغلب المكونات العراقية في ادارة الدولة"، لافتا الى ان " رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسير بخطوات جدية فيما يخص ملفات الفساد والعلاقات الخارجية عن طريق ارسال الرسائل الايجابية وخلق التوازن في العلاقات الداخلية".