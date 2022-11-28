انت الان تتابع خبر المالية تعلن توزيع الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والأوائل️ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، وأحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣ استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الاثنين ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ، الاجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والبكالوريوس ضمن ملاك عدد من الوزارات والبالغ عددهم ١٢٥٥٨".وأوضحت، أنه "تم الانتهاء من استحداث الدرجات الوظيفية من المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وكالآتي :

• وزارة الشباب والرياضة ١٠

• وزارة العمل ٣٠

• وزارة الصحة ٧٦٠

• وزارة التعليم العالي ١٥٧

• وزارة الإعمار والإسكان ١٢

• وزارة الثقافة ١٧

• وزارة البيئة ١٢٧

• وزارة النقل ١٥

• ديوان الرقابة المالية ٥٥٠



• مفوضية حقوق الانسان ٢٥٤• هيئة النزاهة ٣٠٠• وزارة الزراعة ٢٤٦• وزارة التربية ١٤٦١ / ٨٨٧٣ ".

وأتم البيان، أنه "عملاً بالسياقات القانونية سيتم تزويد الوزارات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الخريجين المشمولين بالتعيين".

