اتحاد الكرة يلغي قرار إلزام أندية الممتاز إشراك لاعب دون 23 عاماً

أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، عن مصادقته على توصيةِ لجنةِ المُسابقات المُتضمنة إلغاء قرارِ إلزام أنديةِ دوري الكُرةِ المُمتاز إشراك لاعبٍ واحدٍ دون 23 عاماً.