انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يلغي قرار إلزام أندية الممتاز إشراك لاعب دون 23 عاماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439507-638052376701696564.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-28 | 14:03
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أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، عن مصادقته على توصيةِ لجنةِ المُسابقات المُتضمنة إلغاء قرارِ إلزام أنديةِ دوري الكُرةِ المُمتاز إشراك لاعبٍ واحدٍ دون 23 عاماً.
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