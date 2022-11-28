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اتحاد الكرة يلغي قرار إلزام أندية الممتاز إشراك لاعب دون 23 عاماً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439507-638052376701696564.jpg

2022-11-28 | 14:03

اتحاد الكرة يلغي قرار إلزام أندية الممتاز إشراك لاعب دون 23 عاماً

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أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، عن مصادقته على توصيةِ لجنةِ المُسابقات المُتضمنة إلغاء قرارِ إلزام أنديةِ دوري الكُرةِ المُمتاز إشراك لاعبٍ واحدٍ دون 23 عاماً.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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