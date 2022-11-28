انت الان تتابع خبر تركيا ترجح تعيين سفيرا لها في مصر خلال أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن أوغلو قوله إن "تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة".

وقال أوغلو للصحافيين في أنقرة "إن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبا".



والأحد، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وأن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، الأسبوع الماضي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

