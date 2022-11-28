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المانيا تتوسل اسبانيا للفوز على اليابان في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-28 | 13:41

المانيا تتوسل اسبانيا للفوز على اليابان في المونديال

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أكد نجمي منتخب إسبانيا، اليوم الاثنين، أن لاعبي ألمانيا طلبوا منهم الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.
وقال دانييل كارباخال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "قال روديغر لي بعد المباراة، الآن عليك أن تهزم اليابان".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة".


وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن "لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم زملاؤه في لايبزيج طلبا منه الفوز على اليابان قائلا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلي دور الـ16".

ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها.

وجاء ذلك عقب نهاية مواجهة "الماتادور" ضد "المانشافت" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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