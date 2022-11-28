المانيا تتوسل اسبانيا للفوز على اليابان في المونديال

وقال دانييل كارباخال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "قال روديغر لي بعد المباراة، الآن عليك أن تهزم اليابان".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة".



وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن "لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم زملاؤه في لايبزيج طلبا منه الفوز على اليابان قائلا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلي دور الـ16".

ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها.

وجاء ذلك عقب نهاية مواجهة "الماتادور" ضد "المانشافت" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

