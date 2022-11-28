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انت الان تتابع خبر المانيا تتوسل اسبانيا للفوز على اليابان في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439504-638052362140430396.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-28 | 13:41
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أكد نجمي منتخب إسبانيا، اليوم الاثنين، أن لاعبي ألمانيا طلبوا منهم الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.
وقال دانييل كارباخال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "قال روديغر لي بعد المباراة، الآن عليك أن تهزم اليابان".
وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة".
وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن "لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم زملاؤه في لايبزيج طلبا منه الفوز على اليابان قائلا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلي دور الـ16".
وجاء ذلك عقب نهاية مواجهة "الماتادور" ضد "المانشافت" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.
وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يضمن لنا صدارة المجموعة".
وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن "لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم زملاؤه في لايبزيج طلبا منه الفوز على اليابان قائلا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلي دور الـ16".
ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة تحتاج إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها.
وجاء ذلك عقب نهاية مواجهة "الماتادور" ضد "المانشافت" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد