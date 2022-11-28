انت الان تتابع خبر رشيد وزيدان يؤكدان تفعيل دور القضاء في حسم المعاملات القانونية المتلكئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى استعراض دور القضاء في دعم قوة القانون وبما يؤمّن الاستقرار في البلد".وأكّد رئيس الجمهورية، وفق البيان، "ضرورة تفعيل دور المؤسسة القضائية في حسم المعاملات القانونية المتلكئة، والنظر بالوضع القانوني للموقوفين والإسراع بحسم أوضاعهم بموجب القانون".

ودعا رشيد، إلى "تعاون المؤسسة القضائية الاتحادية مع مؤسسة القضاء في إقليم كردستان للإسراع بإيجاد حلول للمسائل العالقة وبما يضمن حقوق جميع العراقيين".

