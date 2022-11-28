انت الان تتابع خبر اكتشاف جمجمة مثقوبة عمرها أكثر من 3 الاف عام في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشير موقع Arkeonews، إلى أن عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة بدأت عام 2016، عثر علماء الاثار خلالها في مقبرة تعود إلى العصر الحديدي المبكر، على هياكل عظمية وجماجم عديدة.

ووفقا للموقع، تعتبر عملية ثقب الجمجمة من أقدم الإجراءات الطبية، حيث تجرى منذ آلاف السنين، وقد عثر علماء الاثار على جماجم مشابه في أوروبا وإفريقيا والصين.



وكان "الأطباء" في العصور القديمة يعتبرون هذه العملية علاجا لأمراض مختلفة بما فيها إصابات الرأس. ويعتقد بعض العلماء، أن هذه العملية كانت تجرى لطرد الأرواح من الجسم.

ولم يتضح للعلماء، ما إذا كان صاحب الجمجمة التي عثر عليها في تركيا، قد تعافى بعد العملية او مات بسببها. كما لم يحدد العلماء ما إذا كانت هذه العملية قد أجريت بسبب مشكلات صحية أم هي من ضمن طقوس معينة، وعلى الأرجح لن يتمكنوا من ذلك.

