مونديال قطر.. الكشف عن سبب استبعاد حارس الكاميرون قبيل مواجهة صربيا

وتلعب مباراة الكاميرون وصربيا حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن استبعاد أونانا جاء لأسباب تأديبية دون تحديد السبب أو فترة الاستبعاد".



ومن جانبه علق الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو على القرار عبر حسابه على "تويتر"، حيث كتب: "سونغ أصر على أسلوب مختلف في حراسة المرمى، وأن يملك الحارس نهجاً تقليدياً أكثر في طريقة لعبه، واحتد النقاش بين الثنائي نظراً لأن حارس انتر لم يكن لديه أي نية لتغيير أسلوبه، مما جعل الأمور تشتعل بينهما".

ويعتمد سونغ على ديفيز إيباسي حارس أبها السعودي أساسياً أمام صربيا، الذي لا يملك إلا 5 مباريات في رصيده الدولي.



يذكر أن منتخب الكاميرون افتتح مشواره في كأس العالم 2022 بالخسارة أمام سويسرا بهدف، وسيكون عليه الفوز على صربيا إذا أراد إنعاش حظوظه في بلوغ دور المجموعات بالمونديال القطري.