انت الان تتابع خبر رشيد وطالباني يؤكدان ضرورة حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ضرورة الإسراع بحسم المسائل العالقة بين بغداد واربيل.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم الأحد في بغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وتمّت مناقشة الخطوات الحكومية الإيجابية وضرورة دعمها في تطبيق برنامجها الخدمي، وبما يحقق طموح جميع العراقيين".

كما تضمن اللقاء "بحث زيارات الوفود التي قدمت من كردستان إلى بغداد لمناقشة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وأشار البيان الى أنه "جرى التأكيد على ضرورة الإسراع بحسم هذه المسائل عبر الحوار البنّاء والتوصل إلى حلول وفق الدستور والقانون، والعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة عبر تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".