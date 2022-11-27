انت الان تتابع خبر ماكرون يهاتف السوداني.. مباحثات على المستويين الإقليمي والدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للتباحث في العلاقات الثنائية، والتعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، كذلك البحث في مستجدات الأوضاع الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية".