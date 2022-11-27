انت الان تتابع خبر رئيسا الجمهورية والرقابة المالية يبحثان حماية المال العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض أعمال ديوان الرقابة المالية والآليات المتّبعة في تدقيق ومراقبة التعاملات المالية التي تضمن حماية المال العام".وأضاف ان "رئيس الجمهورية أشار إلى أن البرنامج الحكومي بحاجة إلى تعاون الجميع والتنسيق معاً من أجل محاربة الفساد الإداري والمالي، مما يتطلب الجدية في اختيار الآليات الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوّة وضمان تحقيق تطلعات المواطنين".

وأوضح المكتب ان "رئيس الجمهورية أكّد على ضرورة دعم المؤسسات الرقابية في البلد لضمان سير أعمالها وتفادي العقبات التي تواجهها لتتمكن هذه المؤسسات من تأدية مهامها وتحقيق أهدافها".