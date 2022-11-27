كوستاريكا تعقد حسابات المجموعة الخامسة وتنتصر على اليابان

الخليج 365 – رياضة

تغلب المنتخب الكوستاريكي في ثاني مواجهاته بالدور الأول من مونديال قطر 2022 على المنتخب الياباني بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

