انت الان تتابع خبر كوستاريكا تعقد حسابات المجموعة الخامسة وتنتصر على اليابان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439340-638051475601605211.jpg
تغلب المنتخب الكوستاريكي في ثاني مواجهاته بالدور الأول من مونديال قطر 2022 على المنتخب الياباني بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-27 | 12:48
المصدر:
1,173 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
تغلب المنتخب الكوستاريكي في ثاني مواجهاته بالدور الأول من مونديال قطر 2022 على المنتخب الياباني بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا