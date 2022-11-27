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كوستاريكا تعقد حسابات المجموعة الخامسة وتنتصر على اليابان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439340-638051475601605211.jpg

2022-11-27 | 12:48

كوستاريكا تعقد حسابات المجموعة الخامسة وتنتصر على اليابان

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1,173 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
تغلب المنتخب الكوستاريكي في ثاني مواجهاته بالدور الأول من مونديال قطر 2022 على المنتخب الياباني بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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