انت الان تتابع خبر بعد مطاردته على الأسطح.. الإطاحة بتاجر مخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج الطوارئ التاسع التابع الى قيادة شرطة الكرخ حول وجود احد تجار المخدرات ضمن قاطع مسؤولية الفوج وبالتعاون مع مفارز مكافحة المخدرات، وجه قائد شرطة الكرخ العميد الركن محمد رشيد صالح بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج المذكور وبالاشتراك مع مفارز مكافحة المخدرات لمتابعة المعلومات وتدقيقها وبالفعل تمكن فريق العمل من الوصول الى المتهم والذي لاذ بالفرار حيث تم تطويق المنطقة بالكامل ومطاردته أعلى سطوح المنازل الى ان تم القاء القبض عليه".وأضافت، أنه "ضُبط بحوزة المتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة مع بندقية كلاشنكوف وعتاد مع أدوات تعاطي وميزان الكتروني مع قنبلة يدوية عدد ٢ حيث تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة والأسلحة الى شعبة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".